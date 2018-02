Lula faz aniversário e é homenageado no Palácio do Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi homenageado na manhã desta terça-feira pela Banda do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP) convocada pela primeira-dama Marisa Letícia para fazer uma surpresa a ele, que completa hoje 64 anos. Nos jardins do Palácio do Alvorada, o presidente ouviu a banda tocar "Parabéns para você" e chegou a pegar um dos instrumentos de sopro para tentar tocá-lo. Esta é a terceira vez, em dez dias, que a banda do BGP é chamada para tocar em festas presidenciais.

A primeira vez foi o sábado retrasado, no Palácio do Jaburu, no aniversário do vice José Alencar. No sábado passado, quando o PT organizou uma festa para o presidente, do lado de fora do Alvorada, a banda também foi chamada para se apresentar e animar a festa. Na manhã desta terça-feira, ao sair do Palácio, Lula foi surpreendido pela banda tocando "Parabéns para você" e a música Amigo, de Roberto Carlos.

À noite, haverá um jantar também no Alvorada, preparado pela primeira-dama, Marisa Letícia. Todos os ministros foram convidados para a festa.