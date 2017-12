Lula fará pronunciamento sobre Dia do Trabalho no domingo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará às 21 horas do próximo domingo um pronunciamento em cadeia de rádio e TV sobre a comemoração do 1º de maio, Dia do Trabalho. Segundo informações da Presidência da República, Lula, em seu pronunciamento, fará uma homenagem aos trabalhadores "pela contribuição que estes têm dado ao desenvolvimento do País, e que permitiu ao Brasil iniciar a superação de deficiências estruturais e ingressar na rota do crescimento sustentável".