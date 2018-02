Lula fará fotos com candidatos na segunda, diz Falcão

De acordo com Falcão, nesse início de campanha, a prioridade será a agenda eleitoral do candidato à prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, e que, só a partir do dia 6 de agosto, quando Lula fará um check-up, será definido sua participação nas campanhas das cidades estratégicas para o partido.

"Naturalmente, teremos de fazer uma escala de prioridades mais reduzida, pensando em gravações (para TV) ou a própria presença do ex-presidente Lula porque ele não poderá estar presente em todos os lugares", disse Falcão. Segundo ele, o partido também estuda a criação de vinhetas padronizadas e gravações genéricas para que os demais candidatos do partido em todo o País possam usar a imagem de Lula.

Nesta noite de segunda-feira, após reunião com petistas, Lula recebeu dirigentes e jogadores do Corinthians na sede do Instituto Lula, na capital paulista. O ex-presidente tirou fotos com o troféu original da Copa Libertadores, ganhou uma réplica do troféu, a faixa de campeão e uma medalha. De acordo com o presidente do clube, Mario Gobbi, a visita foi uma surpresa para Lula renovar o seu "corinthianismo".