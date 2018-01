Lula fará exames periódicos no Hospital Sírio-Libanês O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará no sábado, 1º, ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para fazer exames de acompanhamento periódico após o tratamento contra um câncer na laringe. O ex-presidente concluiu seu tratamento contra a doença no primeiro semestre de 2012.