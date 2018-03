Lula fará exames em dezembro para avaliar tratamento

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será submetido a um exame clínico, que deverá ser realizado na segunda semana de dezembro, para verificar se o tratamento para o combate ao câncer de laringe, diagnosticado em outubro, obteve os resultados esperados. A informação é de membros da equipe médica que trata do ex-presidente no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Os médicos disseram ainda que o segundo ciclo de quimioterapia que Lula realizará terá início no começo da tarde desta segunda-feira, 21, e a perspectiva é de que ele passe a noite no hospital.

esta manhã, o ex-presidente realizou exames para avaliar seu quadro clínico antes do início da segunda sessão de quimioterapia. Lula, que vestia um chapéu preto, chegou ao Sírio-Libanês às 8h25 acompanhado da mulher, Marisa Letícia. A expectativa é de que Lula receba alta na terça-feira, 22, no início da tarde, quando deverá retornar ao seu apartamento em São Bernardo do Campo (SP).

Devido ao tratamento, Lula não tem saído de seu apartamento, onde vem recebendo visitas frequentes de amigos, ministros e da presidente Dilma Rousseff. Na última sexta-feira, Lula gravou participação no programa partidário do PT que será veiculado em cadeia nacional no próximo mês.