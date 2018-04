Lula fará campanha a partir de março, diz Haddad

O ministro disse ter conversado neste fim de semana com o ex-presidente e que Lula está forte e confiante na cura da doença. Haddad afirmou que em janeiro o ex-presidente enfrentará um momento difícil por causa das sessões de radioterapia previstas em seu tratamento. "Mas Lula disse que podemos contar ele a partir de março", destacou.

O ministro refutou avaliações de que o PT entrará dividido na disputa municipal por conta da falta de uma eleição interna para a escolha do candidato. Segundo ele, a sigla está unida, inclusive com o apoio da senadora Marta Suplicy (PT-SP), que também desejava disputar a sucessão do prefeito Gilberto Kassab (PSD) em 2012.

Marta, segundo Haddad, pediu para avisar ao PT municipal que estará à disposição para contribuir na eleição municipal. O ministro disse esperar "100%" de engajamento da senadora na campanha petista de 2012.