Lula fará bateria de exames amanhã no Incor em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será submetido neste sábado, 30, a partir das 8h, a uma bateria de exames, no Incor em São Paulo. O check up está previsto para durar três horas. O presidente permanece em sua casa, em São Bernardo do Campo (SP), descansando, conforme orientação médica.

Veja também:

'Na segunda-feira ele estará pronto', diz Dilma

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Padilha diz que Lula dormiu pouco, mas acordou bem

Temporão atribui internação a excesso de trabalho

Ele está bem, mas 'muito cansado', diz médico

A agenda do presidente continua suspensa para compromissos oficiais. A primeira previsão de retomada da agenda é na segunda-feira, 1, às 10h, na reabertura dos trabalhos do Judiciário, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na semana que vem, o presidente Lula tem viagens prevista para os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, e Rio Grande do Sul , na sexta-feira.