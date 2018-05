Lula fala sobre educação em evento no interior de SP O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve neste sábado em São Jose dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior do Estado de São Paulo, falando para um público de 10 mil pessoas durante a campanha do deputado estadual Carlinhos Almeida (PT) a prefeito da cidade. Recheado com números sobre a educação no País - como o de 535 mil estudantes nas faculdades pelo PróUni - Lula dedicou a maior do tempo de um discurso de 33 minutos ao programa do governo que estimula as pessoas a cursarem faculdades e escolas técnicas. O presidente criticou os tucanos e a gestão do PSDB na Presidência quando foi tirada a responsabilidade do governo federal de cuidar das escolas técnicas. "Nós revogamos esta lei. E por que eu, que não tenho diploma universitário, estou fazendo pelo Brasil do que os doutores fizeram?". Lula ainda defendeu que o "pobre tem o direito de estar nas universidades federais", informando a criação de 14 novas unidades federais para o ano que vem. "Quando eu assumi, eram 113 mil universitários nas faculdades federais. No ano que vem, serão 227 mil. O pobre tem o direito de virar doutor", afirmou. Ele enfatizou ainda a formação universitária da mulher, dizendo que "a mulher formada conquista algo sagrado, que é a independência".