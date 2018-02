Lula fala sobre a recuperação da indústria naval no RS O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na manhã desta quarta-feira no município de Rio Grande, no Sul do Rio Grande do Sul, a 317 km de Porto Alegre. Lula chegou ao município gaúcho num jatinho e seguiu direto para o estaleiro da Quip - sociedade das empresas Construtora Queiroz Galvão, UTC Engenharia e IESA Óleo e Gás, onde fez uma palestra motivacional para cerca de oito mil trabalhadores. O ex-presidente não deu entrevistas durante a sua permanência no município e a imprensa não teve acesso liberado ao local da palestra, mas anunciou que nova plataforma deverá ser construída no Rio Grande do Sul.