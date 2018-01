Lula fala em 'fazer muito mais' com Dilma O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 12, que, mesmo sem defender abertamente a reeleição da sucessora, é preciso "fazer muito mais" com a presidente Dilma Rousseff. Em discurso no Fórum Internacional de Direitos Humanos, Lula defendeu as medidas tomadas pela sucessora e disse que o País tem de se orgulhar da eleição da primeira presidente mulher.