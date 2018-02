Lula 'extrapolou' ao criticar Mello, diz Vasconcelos O senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) disse hoje que as declarações do presidente Luiz Inácio Lula de Silva contra a oposição e o ministro Marco Aurélio Mello, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que, nos últimos tempos, Lula "extrapolou todos os limites imaginados". "São coisas gravíssimas, que não ficam só na área do destempero", afirmou o senador. Ele lembrou que, ainda nesta semana, Lula declarou que se pudesse faria reforma tributária por decreto, deixando claro mais uma vez o seu desprezo pelo Congresso. Na avaliação do senador, o que está ocorrendo é que "Lula está lançando mão de bens públicos, como o avião presidencial, para fazer campanha e usar o palanque para desancar o Congresso Nacional e agora o Poder Judiciário".