Lula expressa temor de que a crise afete conquistas da A.Latina O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou nesta quinta-feira ao primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, a preocupação de que a crise econômica norte-americana afete as conquistas socioeconômicas da América Latina. Ao abordarem a crise que atingiu todos os mercados, em telefonema do premiê, Lula manifestou seu temor de repercussões na América Latina. "O presidente Lula expressou a Gordon Brown a preocupação que ele tem de que essa crise não atinja as conquistas que foram realizadas recentemente pela América Latina no desenvolvimento econômico e social", disse o porta-voz da Presidência, Marcelo Baumbach. Segundo o porta-voz, Brown também se disse preocupado com os desdobramentos da crise e mencionou a criação de um organismo internacional para antecipar esse tipo de crise, "os chamados early warnings". No telefonema de 15 minutos, Gordon Brown pediu a Lula um esforço adicional para o sucesso da Rodada de Doha e obteve como resposta a sugestão de um reunião de líderes que possa superar os desgastes dos debates técnicos. Brown propôs um encontro com o presidente brasileiro, em Londres, durante a Conferência sobre Governança Progressista, em abril. O premiê apontou uma nova oportunidade para acordo com os documentos de negociação a serem apresentados no início de fevereiro. O premiê britânico busca um entendimento para o comércio de produtos industrializados e pediu empenho do Brasil. Lula expressou seu compromisso pelo sucesso da Roda de Doha, mas ressaltou que a abertura aos produtos industrializados exige a contrapartida da redução dos subsídios agrícolas, principalmente os norte-americanos. Os dois líderes ficaram de conversar separadamente com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, para sondar sua reação à subsídios limitados à faixa de 13 bilhões de dólares. (Texto de Mair Pena Neto, Edição de Alexandre Caverni)