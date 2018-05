Lula: exigência de viagens aumentará até fim do governo

Após elogiar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), "que está a todo vapor", Lula deixou clara sua disposição de permanecer na estrada até o fim de seu governo. "Daqui a pouco estaremos viajando sábado e domingo também, porque eu quero entregar o máximo possível de obras que eu puder entregar até o dia 31 de dezembro."

O presidente se disse orgulhoso do Programa Próximo Passo, do governo federal, de formação profissional, que afirmou ser uma "porta de saída" para as pessoas do Bolsa Família. "Estamos criando uma porta de saída, formando as pessoas do Bolsa Família e arrumando emprego para elas", afirmou Lula, ao comentar sua participação, na semana passada, em São Paulo, da formatura de 1.200 pessoas preparadas para trabalhar na construção civil. O objetivo do governo é que essa mão de obra seja empregada nas obras do PAC e do Programa Minha Casa, Minha Vida.