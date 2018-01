Lula exalta importância de movimentos sociais em entrega de moradias

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participou na manhã deste sábado, 20, da entrega de 192 unidades habitacionais construídas no Jardim Salete, em Taboão da Serra, Grande São Paulo, com recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo Federal, e do Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU), do governo do Estado de São Paulo.

Lula exaltou a importância da população se organizar em movimentos sociais para conquistar seus direitos e exortou as famílias a cuidarem dos apartamentos que acabaram de receber. "Precisamos mostrar para essa gente que o pobre sabe cuidar do seu próprio nariz", disse Lula.

Ele chegou e saiu do empreendimento sem falar com os jornalistas, que queriam saber a opinião do ex-presidente sobre as denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras e que trouxe nesta semana como fator novo o envolvimento do ex-ministro da Fazenda do primeiro mandato de Lula, Antonio Palocci.

Lula chegou ao condomínio João Cândido, com quase uma hora e meia de atraso acompanhado do candidato derrotado ao governo do Estado Alexandre Padilha (PT). O condomínio leva o nome do marujo negro que em 1910 liderou a Revolta da Chibata, em protesto contra a Marinha do Brasil, que à época castigava seus marujos com chibatadas.

Lula destacou a qualidade dos apartamentos que, com 63 metros quadrados são os maiores já construídos no âmbito do Minha Casa, Minha Vida. De acordo com Guilherme Boulos, coordenador nacional do MTST, cada unidade custou R$ 96 mil.