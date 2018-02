Lula exalta Dilma e Cristina em inauguração em Brasília

Lula disse ainda que a geração dele tem de agradecer a Deus todos os dias porque as duas maiores nações da América Latina são presididas por mulheres. "Mulheres especiais, de perfil ideológico claro. Elas sabem para quem estão governando. As duas juntas terão mais força do que eu e o Néstor Kirchner juntos", avaliou.

Segundo Lula, as duas presidentes - Dilma e Cristina - vão transformar a ordem internacional com atuações firmes. "As duas juntas no G-20 vão mudar a política mundial, a geopolítica do Conselho de Segurança das Nações Unidas", previu. "As duas, com sua formação e caráter, deixarão pequenos a mim e ao Néstor na América Latina."

Lula discursou de improviso durante a inauguração da sede própria da Embaixada da Argentina no Brasil. Trata-se de um moderno edifício de quatro mil metros quadrados, projetado desde o governo de Nestor Kirchner, num terreno doado pelo ex-presidente Lula. Dilma e Cristina descerraram a placa de inauguração do prédio e fizeram discursos defendendo o fortalecimento da parceira entre os dois países, que detêm as economias mais fortes da América Latina.