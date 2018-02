Lula: ex-presidente não pode querer autoridade e espaço

Na entrevista, inédita e que ocorre no Palácio do Planalto com os blogueiros Altamiro Borges (Blog do Miro), Altino Machado (Blog do Altino), Conceição Lemes (Vi o Mundo), William Barros (Cloaca News), Eduardo Guimarães (Cidadania), Leandro Fortes (Brasília, Eu Vi), Pierre Lucena (Acerto de Contas), Renato Rovai (Blog do Rovai), Rodrigo Vianna (Escrevinhador) e Túlio Vianna (Blog do Túlio Vianna), o presidente Lula começou falando sobre a democratização da comunicação.

Ao abordar o tema, o presidente disse: "O projeto de lei 29 não avança", afirmou ele, reiterando que seu governo prepara o caminho para aprovar, pelo menos, um texto básico para deixar para a presidente eleita, Dilma Rousseff. Esse projeto de lei dispõe sobre a organização e exploração das atividades de comunicação social eletrônica e obriga, por exemplo, que as operadoras de TV por assinatura disponham de um mínimo de 50% de canais com programação nacional, em todos os seus pacotes.