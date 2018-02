Lula evita falar com imprensa sobre novo governo

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quis responder às perguntas da imprensa sobre a possível permanência do ministro da Fazenda, Guido Mantega, no futuro governo. Tanto na entrada quanto na saída do Palácio do Itamaraty, onde recebeu o presidente da Zâmbia, Rupiah Banda, Lula não quis falar com a imprensa. Nas duas ocasiões, ao ser questionado, ele desconversou e pediu que todos torcessem para o Corinthians que, segundo ele, vai precisar da torcida.

Ao deixar o Itamaraty, Lula disse que não iria falar porque a imprensa ia querer perguntar de novo governo e ele não sabe nada disso.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente cancelou a agenda das 15h, que previa a entrega do Prêmio Jovem Cientista, no Palácio do Planalto, e foi para o Palácio da Alvorada. Pela manhã, Lula já havia cancelado a participação na abertura da 14ª reunião sobre agricultura familiar do Mercosul. Para às 17h, continua confirmado a ida à cerimônia de inauguração do centro de referência do trabalhador Leonel Brizola, no Setor de Indústria e Abastecimento e, em seguida, deve embarcar para o Rio de Janeiro.