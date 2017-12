Lula evita comentar salário mínimo de R$ 380 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou fazer comentários sobre o acordo fechado nesta quarta-feira entre as centrais sindicais e o governo que fixou em R$ 380 o valor do salário mínimo, que entrará em vigor em 1º de maio de 2007. Ao final da solenidade em que Lula lançou, no Palácio do Planalto, o novo modelo de passaporte brasileiro, jornalistas lhe pediram para comentar o acordo. O presidente limitou-se a sorrir e acenar. Nesta tarde, ele se reuniu no Planalto com cinco ministros e fazendo uma avaliação do acordo. O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, disse que o novo valor de R$ 380 seria o equivalente a inflação de 2006 mais 5% de aumento real. Também ficou acertado o pagamento desse valor a partir de 1º de abril de 2007 e a correção da Tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física em 4,5%, em 2007. O projeto orçamentário de 2007 previa um valor de R$ 375 para o mínimo, enquanto as centrais reivindicavam R$ 420. Por causa da revisão para baixo do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), no entanto, a área econômica vinha defendendo um valor de R$ 367. A intenção do Governo e das centrais sindicais era fechar um acordo para que a proposta fosse votada pelo Congresso ainda nesta semana.