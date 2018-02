Lula evita comentar prisão dos envolvidos no mensalão O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva se isentou de tecer comentários sobre a possível prisão dos envolvidos no mensalão pelo Superior Tribunal Federal (STF). Em visita ao Mato Grosso do sul para conversar com lideranças e mostrar apoio à candidatura do senador Delcídio do Amaral (PT) ao governo do Estado, Lula afirmou que preferia "não comentar qualquer decisão da Suprema Corte".