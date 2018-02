Lula evita comentar baixo crescimento do PIB O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quis comentar o pequeno crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2012, que ficou em 0,9%. Lula evitou de todas maneiras o contato com a imprensa em Redenção, onde recebeu o seu 13º título Doutor Honoris Causa. A honraria foi concedida pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), no Campus da Liberdade. Em seu discurso de agradecimento, ele fez breve referência ao PIB brasileiro, porém dando destaque ao acumulado dos dez anos de administração petista no Brasil. "Nos últimos dez anos crescemos num ciclo virtuoso com inclusão social em benefícios para todos", disse.