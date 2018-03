Lula evita comentar articulação de Campos à Presidência

SALVADOR - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou comentar nesta quinta-feira, 25, a articulação do governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), para viabilizar uma possível candidatura à Presidência da República em 2014.

Presidente nacional do PSB, Campos tenta concretizar a sua candidatura enquadrando diretórios que ainda defendem a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Em Minas Gerais, por exemplo, o "dilmista" Walfrido Mares Guia foi trocado no comando do diretório estadual pelo deputado federal Júlio Delgado, pró Campos.

Indagado pela reportagem sobre a articulação do governador de Pernambuco, Lula desconversou: "Que mudança em Minas Gerais?". Informado sobre a troca no comando do diretório, Lula afirmou que "quando eu voltar a fazer política, falo sobre isso".

Lula deixou Salvador hoje pela manhã, após participar de seminário ontem, 24, com a presidente Dilma Rousseff. Os dois tiveram uma reunião privada durante mais de três horas, da qual também participaram o presidente nacional do PT, Rui Falcão, e o governador da Bahia, Jaques Wagner.

O ex-presidente optou pela discrição no Bahia Othon Palace, hotel onde ficou hospedado e onde foi realizado o seminário que celebrou os dez anos de administração do PT. Lula preferiu fazer as refeições dentro do quarto, sem contato com os hóspedes.