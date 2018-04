Lula: 'EUA precisam ter visão de parceria com América Latina'

Depois de se encontrar com o presidente norte-americano, Barack Obama, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda, 16, que os Estados Unidos precisam ter visão "de parceria" e não "de ingerência" em relação a uma América Latina "democratizada e que fez uma opção pelo crescimento". Ele cobrou uma postura de "contribuição e não de intromissão" por parte do governo norte-americano.

"No próximo mês, vamos ter a Cúpula das Américas em Trinidad e Tobago e eu penso que é um grande momento para que o presidente Obama tenha conversações com vários parceiros da América Latina", disse em seu programa semanal Café com o Presidente.

Lula afirmou estar convencido de que os Estados Unidos podem "definitivamente" buscar outra relação com a América Latina e que os países do Cone Sul, sobretudo, têm dado exemplo de democracia em sua plenitude.

"Os Estados Unidos precisam compreender que a América Latina e a América do Sul estão em um momento excepcional de fortalecimento das instituições e da democracia. Acho que Obama tem condições de fazer essa inflexão."

Outro ponto destacado pelo presidente brasileiro é o caso de Cuba. Para Lula, "não há mais nenhuma razão" para que os Estados Unidos continuem o que chamou de "bloqueio" ao país.