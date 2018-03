Lula estreia agenda pós-governo em Dacar

Além dos chefes de Estados africanos, as personalidades mais aguardadas na Universidade Cheikh Anta Diop, centro dos eventos, são Lula, o músico Gilberto Gil, Hugo Chávez (presidente da Venezuela), Evo Morales (da Bolívia) e duas presidenciáveis do Partido Socialista da França, Martine Aubry e Ségolène Royal. O governo brasileiro será representado pelo secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, que vai chefiar a delegação e terá a companhia das ministras de Direitos Humanos, Maria do Rosário, e de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, Luiza Helena de Bairros.

Em sua primeira viagem ao exterior desde que deixou a Presidência, Lula não integrará a comitiva oficial, mas terá status privilegiado no evento - no qual foi ovacionado no ano passado. Durante sua estada em Dacar, deve ser recebido pelo presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, que exerce o cargo desde 2000. Amanhã, Lula deve discursar à multidão aguardada no campus da universidade. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.