Lula estimula mudança responsável, diz Alan García Ao Clarín O jornal argentino Clarín traz entrevista nesta terça-feira com Alan García, ex-presidente do Peru e atual candidato à Presidência do país. Na entrevista, García faz um contraste entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. De acordo com o candidato, "Lula está estimulando uma mudança responsável, algo muito positivo", ao passo que Chávez, na visão de García, "é uma grande ameaça à unidade sul-americana, financiada pelo aumento dos preços do petróleo". García comenta que Chávez "levou o presidente boliviano (Evo Morales) a cometer grandes erros" e condena a suposta ingerência do líder venezuelano nas eleições no Peru. Segundo García, Chávez "dá dinheiro e atua como chefe de publicidade" do candidato esquerdista Ollanta Humala.