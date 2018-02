Lula estima avanço equivalente a '80 anos' na Cultura Ao discursar durante a cerimônia de posse de Juca Ferreira no cargo de ministro da Cultura no lugar de Gilberto Gil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, se o novo titular da pasta simplesmente conseguir cumprir o programa Mais Cultura até 31 de dezembro de 2010, "teremos feito em oito anos de governo o que não foi feito em 80 anos para a cultura brasileira". Lula, durante seu discurso, elogiou a atuação de Gilberto Gil, que também estava presente à cerimônia, e listou algumas das ações do ex-ministro durante sua gestão. O presidente lembrou que não foram poucas as críticas que o ministro (Gilberto Gil) recebeu quando decidiu repartir com o Norte, Nordeste e Centro-Oeste recursos destinados ao setor. Lembrou também dos problemas enfrentados quando se começou a discutir a lei do audiovisual, "quando apanhamos até sem ter o projeto". O presidente disse que não foi possível fazer tudo o que se desejava, mas que foi gratificante ter Gilberto Gil no governo. Ele brincou ainda que "quem pensa que são os partidos políticos complicados é porque nunca participou de uma reunião com o pessoal da cultura em algum Estado pelo País". O presidente disse que o novo ministro terá que aprender o caminho de aumentar as verbas para o seu ministério, mas avisou que, "se ficar brigando com o Paulo Bernardo (ministro do Planejamento), vai perder". Recomendou, no entanto, que é importante chorar um pouquinho com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, além de aprender a liberar as emendas referentes à pasta no Congresso.