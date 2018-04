Lula estabelece regras para transição após eleição

A Casa Civil da Presidência é quem vai coordenar os trabalhos relacionados ao processo de transição, que começará com o anúncio do resultado do pleito de outubro e terminará com a posse do novo presidente eleito.

A colaboração entre o governo atual e o eleito, a transparência da gestão pública, o planejamento da ação governamental e a continuidade dos serviços prestados à sociedade são alguns dos princípios da transição. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, com data de ontem.