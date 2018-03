Lula está pronto para a campanha eleitoral, diz Carvalho

Em sua primeira aparição em palanque após conclusão do tratamento do câncer de laringe, no dia 14 de abril, Lula esteve ao lado do candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. Para petistas, a exposição pública da imagem de Lula e a sua associação a Haddad é fundamental para fazer o ex-ministro da Educação decolar nas pesquisas de intenção de voto - atualmente, Haddad patina nas sondagens, aparecendo com 3% das intenções.

Carvalho não quis detalhar o encontro de ontem de Lula com a presidente Dilma Rousseff e os ministros da Educação, Aloizio Mercadante, e da Fazenda, Guido Mantega, no Palácio da Alvorada. "Foi uma boa conversa, um reencontro, naturalmente. Não vou me referir ao almoço, porque de fato foi um encontro muito reservado. Mas foi uma emoção grande ver o presidente Lula muito bem."