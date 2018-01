Lula está obrigado a entregar Cesare Battisti, diz advogado

O advogado do governo italiano, Nabor Bulhões, afirmou nesta tarde desta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está obrigado a entregar o ex-ativista italiano Cesare Battisti para o governo da Itália. Segundo ele, essa obrigação ficou clara em julgamento de uma questão de ordem, ocorrido hoje, no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no qual a maioria dos ministros afirmou que o presidente Lula tem de cumprir o tratado de extradição, firmado entre o governo italiano e brasileiro.

Para Nabor Bulhões, com essa decisão, Lula pode apenas adiar a entrega de Battisti, sob a alegação de que ele responde a um processo no Brasil, mas nunca se negar a entregá-lo.

O plenário do STF decidiu hoje retificar a proclamação do resultado do julgamento da extradição de Cesare Battisti.