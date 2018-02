Lula está no ABC e viaja amanhã para a África O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde permanecerá até amanhã à tarde sem compromissos oficiais. Amanhã, antes de seguir para compromissos na África, Lula deverá visitar o 16º Salão Internacional do Transporte, no Parque Anhembi, em São Paulo. Às 19h30, participa da abertura oficial do evento. O embarque para a África está previsto para as 22h de domingo, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O presidente viajará acompanhado de empresários representantes das áreas de energia, construção, indústria aeronáutica e finanças. Lula visitará Burkina Faso, República do Congo, África do Sul e Angola. A agenda de quatro dias inclui a assinatura de acordos bilaterais e a participação na 2ª Cúpula do Foro de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS). Seu retorno ao País ocorrerá no dia 19.