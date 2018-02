Lula está feliz com 'sucesso e crebibilidade' do governo O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje em discurso, em Santo André (SP), que está feliz, porque depois de ter "apanhado" nos últimos cinco anos, viu na imprensa a manchete sobre o sucesso e a credibilidade do governo junto a opinião pública. "Eu não sou de comentar pesquisa, mas hoje estou feliz", afirmou. O comentário foi feito após lembrar os problemas que o Partido dos Trabalhadores enfrentou em 2005, após denúncias do esquema do Mensalão. "Vocês sabem o que nós passamos; as infâmias; as leviandades; quantos companheiros nossos foram crucificados. Naquele momento eu dizia a única coisa que a gente pode fazer em época de crise é ter paciência", disse. Segundo ele, quando se planta, não há mal agouro que possa atrapalhar a boa colheita. As declarações foram feitas em discurso no comício de campanha do candidato petista à prefeitura de Santo André, Vanderlei Siraque. Na ocasião Lula aproveitou ainda para ressaltar que a região do ABC é seu berço, onde trabalhou como metalúrgico e sindicalista. "Venho aqui com muita alegria. Cada vez que venho para Santo André, São Bernardo ou Diadema, é como se voltasse 30 anos. Estou vendo aqui companheiros que militaram comigo na greve de 1978, quando fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos", disse. Para uma platéia de cerca de 4 mil pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar, Lula ressaltou a importância dos "companheiros" que ajudaram a construir o PT nos últimos 26 anos, entre eles o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assinado em 2002. "Ele era um dos políticos mais promissores do País", disse.