Lula está em Campinas para cerimônia em Viracopos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, onde participa de uma cerimônia para o lançamento do edital de licitação para empresas interessadas em integrar o Projeto Aeroporto Industrial, que pretende aumentar o potencial exportador de Viracopos. No mesmo evento, será assinado um documento com uma nova proposta para a construção de uma segunda pista no aeroporto. Lula será acompanhado no evento pelo prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos (PDT), pelo presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Nilton Zuanazzi, e pelo presidente da Infraero, José Carlos Pereira.