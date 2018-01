Lula está em Brasília para discutir reforma com Dilma O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está em Brasília para uma reunião com a presidente Dilma Rousseff. Esse encontro ocorrerá no Palácio da Alvorada. Oficialmente, a Presidência não confirma o tema da reunião, mas a pauta é a acomodação dos partidos aliados na reforma ministerial que será feita neste início de ano. Participam, ainda, do encontro desta segunda-feira, 20, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante; e o chefe de gabinete de Dilma, Giles Azevedo. O presidente do PT, Rui Falcão, também está sendo aguardado no Alvorada.