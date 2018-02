Lula 'está de parabéns' por aumentar tributos, diz Cabral

O governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) disse hoje que o governo federal "está de parabéns" pelas medidas anunciadas para compensar o fim da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). O aumento de impostos, segundo ele, vai garantir estabilidade econômica e distribuição de renda. "O presidente (Luiz Inácio Lula da Silva) tinha que tomar essas medidas", afirmou. Cabral disse que a responsabilidade fiscal é "absolutamente essencial" desde o primeiro ano do governo Lula. "A tradução é a moeda estabilizada, o País crescendo e os investimentos estrangeiros acontecendo", disse. "No momento em que tiver um desarranjo fiscal das contas públicas, quem paga o preço é o povo brasileiro. Por isso, as medidas tomadas pelo ministro (da Fazenda) Guido Mantega foram ao encontro da responsabilidade fiscal, da garantia da moeda, da estabilidade econômica e do crescimento. Está de parabéns." O governador acredita que os investimentos no Rio previstos no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) serão mantidos. "O presidente já declarou que o PAC está garantido. Aliás, essas medidas para garantir que o investimento ocorra e que não haja desequilíbrio das contas públicas são de alta responsabilidade fiscal."