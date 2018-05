Lula está convencido da urgência do pré-sal, diz Ideli A líder do governo no Congresso Nacional, Ideli Salvatti (PT-SC), disse hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "está convencido da urgência e da relevância" dos projetos de lei relativos ao marco regulatório da exploração do petróleo do pré-sal, e que, por isso, manteve o pedido de urgência constitucional para as propostas. Segundo ela, na reunião com lideranças políticas do governo no Congresso, apenas o líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), manifestou preocupação em tirar a urgência. "Mas o presidente não se sensibilizou", disse Ideli ao deixar o encontro, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).