Lula está com 'espírito bom e animado', diz Carvalho

Lula iniciou ontem a segunda etapa de quimioterapia para combater um câncer na laringe, diagnosticado em outubro. "Quando cheguei ao hospital, o presidente estava justamente iniciando o processo da segunda químio, e com uma disposição muito boa. Muito bom humor, como disse ontem, feliz com a vitória do Corinthians (sobre o Atlético-MG, por 2x1), me provocando como palmeirense, mas sobretudo com espírito muito bom. E a gente sabe o quanto a parte psicológica é importante nesse tipo de doença", disse Gilberto Carvalho a jornalistas, depois de participar de seminário sobre a Rio+20 no Palácio do Planalto.

"E ele (Lula) o tempo todo animado, perguntando das coisas, preocupado o tempo todo, falando das questões do governo, da política, da economia, mas acima de tudo com bom humor e com uma disposição muito grande.", acrescentou. Segundo Carvalho, a postura de Lula "renova a nossa esperança de que ele vai sair desse processo, que é sofrido, mas vai sair bem".