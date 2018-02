Lula está com ciúmes de Alencar, diz Heráclito Fortes

O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Heráclito Fortes (DEM-PI), entende que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está com ciúmes do sucesso que o vice-presidente José Alencar fez no Senado, quando veio expor as razões do governo para prorrogar a vigência da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Segundo Heráclito, essa teria sido a razão para Lula, numa entrevista em Angola, chamar o Democratas de "demo". Heráclito disse, em discurso transmitido pela TV Senado: "Com todo o respeito à sua santidade, o Lula, nessas declarações prestadas em Angola, o Demo continua coerente com o que vem pregando já há algum tempo. Eu só pediria à sua santidade que tivesse a preocupação de ler pronunciamentos feitos por seu partido, por membros do seu partido, quando da criação da CPMF". Heráclito disse estar interessado em saber o que foi que mudou na posição do PT com relação à CPMF. No seu entender, o que o governo Lula está fazendo agora é santificar Fernando Henrique Cardoso, o criador dessa contribuição.