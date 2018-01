Lula está clinicamente bem, mas continua internado

Atualizado às 13h24

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 13, Lula está clinicamente bem, mas ainda não há previsão de alta. O ex-presidente foi hospitalizado no sábado, 11, queixando-se de dores na garganta.

As queixas foram reações ao tratamento radioterápico a que Lula é submetido para combater o câncer na laringe. Nesta segunda, é realizada a 29ª sessão de radioterapia, tratamento previsto para terminar sexta-feira, 17, quando completa a 33ª sessão. A internação pode impossibilitar Lula de estar presente no desfile da escola de samba Gaviões da Fiel, que este ano traz o ex-presidente como tema, no Sambódromo do Anhembi, na madrugada de domingo.

No fim de semana, a equipe médica realizou uma tomografia para verificar se Lula estava com inflamação nos pulmões, o que não foi constatado. O exame também não detectou sinais do tumor e foi considerado 'excelente'. Os médicos informaram, no entanto, que o resultado não é conclusivo.

O exame que vai determinar se o tumor na laringe foi eliminado será realizado apenas em quatro a seis semanas, disse o oncologista Paulo Hoff, da equipe médica que cuida do petista.