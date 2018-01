Lula está clinicamente bem, informa boletim médico

Lula deu entrada no hospital Sírio-Libanês no sábado devido a uma inflamação na laringe e no esôfago, em consequência do tratamento contra o câncer. A última sessão de radioterapia ocorrerá nessa sexta-feira. Ainda não há expectativa de alta hospitalar. O tratamento do ex-presidente está sendo chefiado pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, que tem na equipe os médicos Paulo Hoff, Artur Katz, João Luis Fernandes da Silva e Cláudia Cozer.