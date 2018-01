Lula está certo sobre candidatura, diz Edinho, do PT-SP

Todas as pesquisas eleitorais divulgadas até agora sobre a disputa ao governo do Estado apontam a liderança folgada do ex-governador e atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Alckmin (PSDB), e do atual governador, José Serra (PSDB), que venceriam nos cenários apresentados as eleições no primeiro turno. Segundo Edinho, a direção do PT paulista "trabalhou muito" para que o senador Aloizio Mercadante (PT-SP) fosse novamente candidato ao governo paulista em 2010. Em 2006, o parlamentar foi derrotado por Serra ainda no primeiro turno.

No entanto, Mercadante optou por ser candidato à reeleição ao Senado no próximo ano. "Infelizmente, nós temos de respeitar a posição dele, o senador anunciou que irá disputar a reeleição", disse. Enquanto não tem candidato definido, a Executiva Estadual do PT segue com sabatinas aos pré-candidatos.

Depois de ouvir Emídio de Souza (PT), prefeito de Osasco, na Grande São Paulo, no sábado, foi a vez do ministro da Educação, Fernando Haddad. "Ele falou que topa ser candidato, desde que tenha apoio do presidente e do PT. Deixamos portas abertas se ele tiver como construir a candidatura dele."

O próximo a ser ouvido será o deputado Antonio Palocci (PT-SP), o que deve ocorrer na segunda quinzena de janeiro. Ainda devem ser sabatinados o deputado Arlindo Chinaglia, o senador Eduardo Suplicy e a ex-ministra do Turismo e ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy.