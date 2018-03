Lula está bem, mas 'muito cansado', diz médico

O médico cardiologista Roberto Kalil Filho, que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que ele está bem, mas "muito cansado". Kalil Filho recebeu Lula nesta quinta-feira, 28, pela manhã no Pavilhão das Autoridades do Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e conversou rapidamente com o presidente. "O presidente está bem cansado, assim como eu, pois não dormimos a noite inteira. O presidente é uma pessoa saudável."

De acordo com o médico cardiologista, Lula teve um aumento de pressão arterial na noite de ontem, que foi controlado com remédios ainda no Recife, onde o presidente estava. "Fizeram uma avaliação clínica no Recife e acharam por bem dispensá-lo porque estava tudo bem", disse Kalil Filho. De acordo com o médico, o exame de saúde geral de Lula estava previsto para ocorrer no início do ano e deve ser realizado nos próximos dias.

Lula teve a crise de hipertensão quando estava no avião que o levaria para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Ele foi internado no Real Hospital Português de Beneficência (RHP), na capital pernambucana, onde passou a noite. Ele passará o fim de semana em sua residência em São Bernardo do Campo, no Grande ABC.