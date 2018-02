Lula está 'acima do bem e do mal', diz José Serra

Descontraído, o pré-candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, cantou trecho de um bolero famoso na voz de Dolores Durán no programa "Super Manhã" de Geraldo Freire na Rádio Jornal, do Recife. "Eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar", cantou ele sem desafinar. Serra não aceitou entrar em nenhuma polêmica durante a entrevista, especialmente que envolvesse o nome do presidente Lula. "O Lula está acima do bem e do mal", afirmou ao ser indagado sobre quem é mais de esquerda, se ele ou o presidente.

"Às vezes, Lula quer ficar acima de Deus", diz Jarbas

Depois do programa de Geraldo Freire, Serra foi entrevistado também no programa de Samir Abou Hana, na TV Universitária. Nos dois programas, ele aproveitou para falar dos seus feitos à frente do executivo municipal, estadual e como ministro do Fernando Henrique Cardoso. "Fazer acontecer", segundo ele, é a marca de sua vida pública. Voltou a garantir que, se eleito, terá como prioridade a segurança, saúde e profissionalização, e defendeu que vai fazer muito pelo Nordeste, onde Lula tem ampla aprovação.

Após a entrevista, Serra foi questionado sobre a declaração a respeito de Lula e disse que não foi irônico ao dizer que o presidente está "acima do bem e do mal".

O senador Sérgio Guerra (PE), presidente do PSDB, também foi indagado sobre a frase e disse que Lula virou uma entidade, reforçando a tese de Serra. "Temos as nossas restrições, mas o fato concreto é esse. Não é oportunismo dizer que Lula está acima do bem e do mal."