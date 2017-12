Lula espera votação do Orçamento para esta semana O presidente Luiz Inácio lula da Silva, disse que "espera para esta semana a votação do Orçamento da União deste ano pelo Congresso Nacional". "Podem falar mal do governo, mas votem", disse o presidente, direcionando o pedido aos congressistas, depois de participar da cerimônia de abertura da 14ª Feira Internacional da Indústria da Construção, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. "Ao não votar o orçamento, não se está prejudicando o governo. É a sociedade brasileira que está sendo prejudicada", opinou o presidente, ao reiterar que o orçamento deverá ser votado nesta semana. Segundo Lula, o orçamento não foi votado até o momento porque os partidos de oposição não querem que o governo disponha de recursos para realizar obras e os projetos que o País necessita neste ano eleitoral. Lula acrescentou que o fato de o Congresso não ter votado no ano passado o Orçamento impediu o governo de ter investido este ano parte dos recursos do Fundo Nacional de Ensino Básico (Fundeb), de R$ 4,3 bilhões ao longo de 2006. Voltando-se aos empresários, Lula declarou que, no que depender dele, o País não sofreria nenhum retrocesso econômico pela dificuldade que ele tem enfrentado para executar o orçamento deste ano.