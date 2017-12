Lula espera que pauta da Câmara esteja desobstruída hoje O presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera que a pauta de votações da Câmara seja desobstruída hoje, com a votação das medidas provisórias que estavam trancando a ordem do dia, informou o porta-voz da Presidência da República, Andre Singer. A liberação da pauta, disse Singer, permitirá que na próxima semana a Câmara vote a minirreforma tributária. Entre os pontos que o governo pretende aprovar está o que prevê aumento de um ponto porcentual dos repasses da União para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). "O governo está empenhado em cumprir o compromisso que assumiu com os prefeitos", disse Singer. "A pauta começou a ser desobstruída ontem e deverá estar completamente livre hoje", disse.