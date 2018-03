Lula 'escorrega' no português em evento de alfabetização

Em seu segundo compromisso na Bahia nesta terça-feira, a entrega de certificados de conclusão de curso a 1.200 alunos do Programa Todos pela Alfabetização (Topa) - criado pelo governo baiano, em parceria com o Ministério da Educação -, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou pela discrição. Apesar dos fortes aplausos da platéia quando seu nome era citado, o presidente falou pouco e não recorreu aos improvisos que costuma usar quando fala diretamente com a população. Preferiu um texto pronto, mas não deixou de deslizar no português. "Vou ler meu discurso, que tem letras grandes, `para mim' não errar", disse, antes de iniciar a fala. A introdução ao pronunciamento - no qual Lula lembrou das dificuldades que a mãe tinha por ser analfabeta, listou exemplos de perseverança de alunos do Topa e incentivou-os a continuar os estudos - foi uma referência ao discurso, pouco antes, do orador da turma de alfabetizados, Luiz de Medeiros, de 44 anos. Bastante nervoso, Medeiros titubeou em diversos momentos da leitura de seu texto. Chegou a ser auxiliado pelo ex-ministro da Defesa Waldir Pires, também presente ao evento. "Fiquei muito emocionado de falar na frente do presidente e do governador", justificou, aliviado, após o pronunciamento. O governador da Bahia, Jaques Wagner, comemorou a presença do presidente no evento, que simbolizou a formatura dos primeiros 171 mil baianos a concluir o curso em seu primeiro ano de funcionamento. "É um reconhecimento do governo federal ao programa de alfabetização, o maior promovido por um Estado no País", afirma o governador, lembrando que a meta inicial era alfabetizar 100 mil pessoas no período. "O programa, porém, está só no início. Temos a meta de alfabetizar um milhão de baianos até 2010." Segundo dados do governo, o Topa atende a pessoas com 15 anos ou mais, que não tiveram acesso à escola, em 364 dos 417 municípios do Estado . A meta, para este ano, é alfabetizar outras 300 mil pessoas e estimular pelo menos 60% dos egressos do programa a dar continuidade aos estudos. Também participaram da cerimônia, entre outras autoridades, a ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, os ministros da Educação, Fernando Haddad, da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, e de Minas e Energia, Edison Lobão, além do governador do Amazonas, Eduardo Braga. Haddad foi generoso com o governador da Bahia. Confirmou que o Estado é o mais bem sucedido no trabalho de erradicação do analfabetismo e teceu muitos elogios a Wagner. "Nossa intenção é transformar a Bahia em um paradigma a ser seguido pelos outros Estados nessa área", afirma. Para o governador, o programa contra o analfabetismo era necessário e urgente, porque a Bahia reúne a maior população analfabeta do Brasil. Segundo o Ministério da Educação, no ano passado havia 2,1 milhões de baianos que não sabiam ler ou escrever. "O que mais me emociona é que, entre os matriculados no Topa, há 301 pessoas acima de 90 anos e 24 acima de 100 anos", diz Wagner. "Estamos pagando uma dívida de décadas do Estado brasileiro com a população." Texto alterado às 17h46