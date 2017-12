Lula escolherá 2 ou 3 ministros até fim do ano, diz Tarso O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá escolher até o final de dezembro apenas dois ou três novos ministros para integrarem o novo governo. Ele destacou que o processo de escolha dos ministros para o segundo mandato será diferente do que ocorreu no primeiro mandato. Segundo ele, no primeiro mandato, Lula escolheu os ministros para formar a maioria no Congresso. Agora, explicou, o presidente está formando um governo de coalizão com partidos que vão dar a maioria no Congresso. Os ministérios, explicou, serão uma conseqüência disso. O ministro considerou normal os partidos majoritários no Congresso apresentarem candidatos para disputar o comando da Câmara e Senado. "Essa é uma negociação dos partidos da base aliada e também com a oposição para que o presidente da Câmara venha a ter legitimidade", afirmou. Deixou claro, porém: "O governo não vai interferir nisso (na disputa pelo comando da Câmara e Senado).