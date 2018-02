Lula: 'Equipe de Dilma será imagem e semelhança dela' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento no fim desta manhã para esclarecer aos partidos políticos e aqueles que tentam sugerir nomes para a equipe da presidente eleita, Dilma Rousseff (PT), que "rei morto, rei posto". "A equipe de Dilma será a imagem e semelhança dela", disse Lula, na tentativa de encerrar uma discussão que surgiu no fim de semana, na imprensa, sobre os desejos dele próprio, Lula, de indicar e sugerir nome de ministros que ele gostaria que permanecesse no governo.