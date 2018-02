Lula enviará reforma tributária ao Congresso no fim do mês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou ao presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), que enviará o projeto de reforma tributária ao Congresso Nacional, no final deste mês. Esse foi um dos assuntos, segundo Chinaglia, tratados na segunda-feira com o presidente, em audiência no Palácio do Planalto. Segundo Chinaglia, o presidente queria informações sobre a tramitação da reforma. Chinaglia o informou que não estão definidos o presidente da comissão, nem o relator, mas que há uma mobilização na Casa, principalmente dos partidos da base, sobre esses cargos. Chinaglia observou, no entanto, que para votar a reforma tributária tem que se levar em conta alguns obstáculos, como o número excessivo de medidas provisórias que estão à espera de votação no Congresso; se haverá ou não obstruções e se os líderes concordarão em trabalhar às segundas-feiras para agilizar as votações.