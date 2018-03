Lula enviará carta ao presidente italiano sobre Battisti

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva responderá carta enviada pelo presidente da Itália, Giorgio Napolitano, com reclamações à decisão do governo brasileiro de conceder asilo político ao preso italiano Cesare Battisti, ex-integrante do grupo de esquerda Proletários Armados pelo Comunismo, o PAC. Em meio à crise financeira, o aumento do desemprego e a disputa pelo comando do Senado, Lula considera a polêmica com Roma assunto encerrado, segundo avaliam pessoas próximas. Não há data para envio da resposta. Veja também: Parecer da Procuradoria Geral sobre Battisti não deve demorar Carta de italiano causa mal-estar no governo Battisti diz que recebeu com 'alívio' decisão de Genro Suplicy defende asilo a Battisti; Sarkozy conversou com Lula TV Estadão: Ideologia não influenciou concessão de refúgio, diz Tarso Documento: Processo do Ministério Público que defere extradição de Battisti Em entrevista na tarde desta segunda-feira, 19, o porta-voz do Palácio do Planalto, Marcelo Baumbach, disse que só o presidente Giorgio Napolitano poderá divulgar a carta em que Lula irá reafirmar que a decisão do governo brasileiro é soberana. A declaração de Baumbach foi uma forma de o Planalto reclamar oficialmente da divulgação da mensagem de Napolitano na manhã de sábado, antes de chegar às mãos de Lula, o que ocorreu na tarde do mesmo dia. "A decisão do governo é soberana e o governo não pretende antecipar o conteúdo dessa carta", disse Baumbach. Cesare Battisti ganhou na semana passada o status de refugiado político. Ele está preso no Brasil desde 2007, quando foi detido pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, pediu ao procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, parecer sobre a prisão do italiano. Em parecer enviado no ano passado ao STF, Souza defendeu a extradição. Cesare Battisti é acusado de ter cometidos crimes nos anos 1970, período de guerra fria e luta armada no mundo. Nesta segunda, o presidente da Câmara dos Deputados da Itália, Gianfranco Fini, enviou uma carta ao presidente da Câmara brasileira, Arlindo Chinaglia (PT-SP), para manifestar seu descontentamento em relação à concessão do status de refugiado político ao ex-militante de extrema-esquerda. Na carta, segundo a agência italiana Ansa, Fini relata a "perplexidade e desconserto" dos deputados e da opinião pública do país com a decisão do ministro da Justiça, Tarso Genro, de não extraditar Battisti. "Dói, além disso, notar que o Brasil é hoje o único país no mundo a reconhecer o status de refugiado político a um compatriota nosso", escreve o presidente da Câmara. "Gentil presidente, me dirijo ao senhor, à sua sensibilidade e à sua origem italiana, para exprimir grande surpresa e forte desaprovação, sentimentos compartilhados por todas as forças políticas representadas pela Câmara dos Deputados", ressalta Fini. Atualizado às 20h50 para acréscimo de informações.