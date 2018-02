Lula envia projeto ao Congresso para criar ministério da Pesca

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta sexta-feira, 29, uma medida provisória que abre crédito para o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e revoga a medida provisória, já enviada ao Congresso Nacional, que transforma a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca em ministério. O presidente assinou uma mensagem encaminhando ao Congresso um projeto de lei para criar o Ministério da Pesca. A proposta não foi encaminhada com pedido de urgência. A medida provisória será publicada em edição extra do Diário Oficial da União de hoje. As informações são do Palácio do Planalto. A medida que cria o ministério enfrentou resistência dos parlamentares e recebeu críticas do presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP). Na avaliação de Chinaglia um projeto de lei seria o mais adequado para criar a ministério. O governo reconheceu o erro na forma de envio e passou a discutir com os parlamentares da base aliada o melhor caminho para criar o ministério.