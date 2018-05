Lula envia emissários para acompanhar crise na Bolívia--ministro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta quinta-feira para o presidente boliviano Evo Morales e decidiu enviar uma delegação para intermediar o conflito no país vizinho, disse à Reuters um ministro do governo brasileiro. Acompanham o Brasil na missão representantes da Argentina e da Colômbia, que integram o Grupo de Amigos da Bolívia. Os representantes brasileiros serão o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, e o secretário-geral do Itamaraty, Samuel Pinheiro Guimarães. Segundo o ministro, o governo está preocupado com as cenas de conflito transmitidas pelas TVs e defende a manutenção da ordem institucional. "Não há solução diferente", disse o ministro. Lula perguntou a Morales se o envio de uma delegação ajudaria e o presidente boliviano considerou importante a ajuda do Brasil e de outros países. (Reportagem de Natuza Nery)